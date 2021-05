Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrrad aus Bikebox gestohlen und auf Internetplattform verkauft

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rotenburg a.d. Fulda - Ein rotes Mountainbike der Marke "IDEAL" entwendeten Unbekannte in der Zeit von Samstag (08.05.) bis Mittwoch (19.05.) aus einer Miet-Fahrradbox in der Poststraße. Durch Aufhebeln der verschlossenen Bikebox gelangten die Täter an das Diebesgut im Wert von rund 300 Euro. Zudem verursachten die Langfinger einen Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Am Mittwochmittag (19.05.) kaufte ein unbeteiligter Zeuge das gestohlene Fahrrad gutgläubig für mehrere hundert Euro auf einer Internetplattform. Der Verkäufer kann als circa 30 - 40 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank mit kurzen, braunen Haaren beschrieben werden. Zum Verkaufszeitpunkt trug der Mann ein weißes T-Shirt und eine Bluejeans. Außerdem führte er einen großen, braunen Hund mit sich.

Wer Hinweise zum Diebstahl oder zum Verkäufer des Fahrrades geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell