Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch

Vettelschoß (ots)

In der Nacht zum 26.01.2021 versuchten unbekannte Täter in Vettelschoß, Willscheider Weg, in die Halle einer Autowerkstatt einzubrechen. Den Zugang wollten die Täter sich über ein Tor verschaffen, welches jedoch dem Einbruchversuch standhielt. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

