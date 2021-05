Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Bikefahrer bei Unfall leicht verletzt

Fulda (ots)

Am Samstag, den 22.05.21, um 14:55 Uhr, wurde ein 14-jähriger Radfahrer bei einem Unfall mit einem PKW leicht verletzt. Nach Feststellungen der aufnehmenden Beamten vor Ort, befuhr er mit seinem E-Bike einen Fußweg zwischen zwei Reihenhäusern in Richtung Bonhoeffer Straße. Ohne zu Bremsen stieß er linksseitig gegen einen auf der Bonhoefferstraße, in Richtung Joosstraße fahrenden VW Golf eines 44-jährigen Anwohners. Der Radfahrer erlitt leichte Prellungen und wurde vorsorglich durch einen RTW ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 3.000,-EUR.

