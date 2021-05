Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizeieinsatz am späten Sonntagabend

Schlitz (ots)

Am Sonntagabend (23.) kam es in Schlitz zu einem Polizeieinsatz. In diesem Zusammenhang konnte ein 53-jähriger durch Spezialkräfte widerstandslos festgenommen werden. Bei der anschließenden Wohnungsdursuchung wurden hinreichend Gegenstände aufgefunden und sichergestellt. Gegen den 53-jährigen aus Schlitz wird nun wegen verschiedener Delikte ermittelt. Nähere Angaben hierzu macht die Polizei zum derzeitigen Ermittlungsstand nicht. Es wird nachberichtet.

