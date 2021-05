Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Alheim (ots)

Am 23.05.2021, gegen 04.40 Uhr, kam es auf der K66 zu einem Verkehrsunfall.

Ein 22-jähriger Mann aus Morschen befuhr mit seinem LKW (Geländewagen) und zwei weiteren Mitfahrern die K 66 aus Richtung Alheim/Licherode kommend in Richtung Alheim/Oberellenbach. Der Fahrer kam in einer Linkskurve aufgrund von Alkoholeinfluss und nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn nach rechts ab. Im weiteren Verlauf durchfuhr er mit seinem Fahrzeug einen Flutgraben, in dem er nach ca. 150 Metern zum Stehen kam. Die drei Fahrzeuginsassen waren alle stark alkoholisiert, blieben aber unverletzt. Der Fahrer wurde mit zur Pst. Rotenburg genommen und von dort, nach einer durchgeführten Blutentnahme, entlassen. Der Führerschein wurde durch die Beamten sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell