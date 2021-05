Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf

Philippsthal (ots)

Am Samstag, 22.05.2021 gg. 08:35 Uhr, befuhr eine Streife der Polizeistation Bad Hersfeld die Ortslage Röhrigshof. Hierbei fiel der Streife ein weißer VW Polo auf, welcher von einem 44-jährigen Mann aus Philippstahl geführt wurde, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Fahrzeugführer entfernte sich durch seine grob verkehrswidrige und rücksichtslose Fahrweise einer Kontrolle in Richtung Oberbreitzbach/Glaam. Kurz nach der Ortslage Röhrigshof kam es zu einer Gefährdung eines Fußgängers, welcher die Fahrbahn überquerte. Dieser konnte sich nur durch einen Sprung an den Fahrbahnrand vor einer Kollision retten. Der Zeuge wird gebeten sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 932-0 zu melden.

