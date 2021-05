Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Niederaula - Am Samstag, gg. 06:15 Uhr, wurde der Polizeistation ein Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort in der Ringstraße, 36275 Niederaula, gemeldet. Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein 17-jähriger aus Niederaula als der Unfallverursacher ermittelt werden. Dieser befuhr vermutlich am Freitag, 21.05.2021, gg, 23:00 Uhr, mit seinem Kleinkraftrad die Ringstraße aus Richtung Lerchenweg kommend in Fahrtrichtung Schulstraße/Schöne Aussicht. In der Ringstraße prallte der 17-jährige gegen das Fahrzeugheck eines ordnungsgemäß geparkten Pkw einer 46-jährigen aus Lingen/Emsland.

Nachdem Unfall versuchte der 17-jährige zunächst seine Roller wegzuschieben, was aber aufgrund der Beschädigungen misslang. Anschließend entfernte der Unfallverursacher das Versicherungskennzeichen und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Gegen den Unfallverursacher besteht außerdem der Verdacht, dass er ein Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum führte, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.800,-EUR.

Polizeistation Bad Hersfeld, Wilhelm, POK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell