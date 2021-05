Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Hersfeld - Am Freitag, 21.05.21, gg. 12:59 Uhr, befuhr eine 54-jährige aus Bad Hersfeld mit ihrem Kleinkraftrad den Kreisverkehr in der Meisebacher Straße. Ein 69-jähriger, ebenfalls aus Bad Hersfeld, wollte mit seinem Pkw von der Straße Lappenlied in den Kreisverkehr einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der im Kreisverkehr befindlichen Führerin des Kleinkraftrades, sodass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Die Führerin des Kleinkraftrades kam zu Fall und wurde schwerverletzt ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.200,-EUR.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Hersfeld - Am Freitag, 21.05.21, gg. 17:51 Uhr, befuhr eine 38-jährige aus Bad Hersfeld mit ihrem Pkw den Hubertusweg in Fahrtrichtung Hainstraße. Ein 59-jähriger, ebenfalls aus Bad Hersfeld, befuhr mit seinem Fahrrad den Fuß-/Radweg der Hainstraße aus Richtung Breitenstraße kommend in Fahrtrichtung Berliner Straße.

Beim Einfahren auf die Vorfahrtsstraße missachtete die Pkw-Fahrerin die Vorfahrt des Radfahrers, sodass es zum Unfall kam. Der Radfahrer wurde durch den Unfall leichtverletzt. Ein Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen entstand nicht.

Polizeistation Bad Hersfeld, Wilhelm, POK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell