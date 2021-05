Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Verkehrsunfallflucht nach Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

RONSHAUSEN. Am Freitag, gg. 13:50 Uhr, stießen in der Eisenacher Straße, Höhe Hausnummer 91, zwei sich entgegenkommende LKW mit den linken Außenspiegeln gegeneinander. Während der Fahrer des ortsauswärts fahrenden LKW anhielt, setzte der ortseinwärts fahrende LKW-Fahrer die Fahrt unvermittelt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstellte. Der entstandene Fremdschaden beziffert sich auf ca. 250 Euro. Gegen den bislang unbekannten Fahrer des dreiachsigen Lastkraftwagens wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 06623/937-0 bei der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda zu melden.

Auffahrunfall

BEBRA. Am Freitag, gg. 11:15 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 83, im Bereich der Brückenbaustellenumgehungsstraße, kurz vor der Einmündung in die Bundesstraße 27, zu einem Auffahrunfall. Eine 74-jähriger PKW-Fahrer aus Bebra erkannte einen verkehrsbedingten Rückstau zu spät und fuhr auf den, vor ihm zum Stehen gekommenen, PKW eines 65-jährigen Rotenburgers auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

