Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Senior stürzt mit Pedelec

Geseke (ots)

Am Mittwoch, um 10:25 Uhr, kam es an der Störmeder Straße zu einem Unfall. Ein 89-jähriger Mann aus Geseke war mit Pedelec stadtauswärts unterwegs. Er beabsichtigte an einer Bordsteinabsenkung auf den Bürgersteig zu fahren. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Die Polizei empfiehlt beim Radfahren einen Helm zu tragen. Dieser kann nicht vor Unfallen schützen. Er kann jedoch schwere Verletzungen verhindern. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell