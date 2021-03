Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Unfallflucht

Werl (ots)

In der Nacht vom Montag auf Dienstag wurde an der Mellinstraße ein Auto beschädigt. Der Hyundai war am Straßenrand abgestellt und wurde hinten links beschädigt. Der Schaden wird auf 2.500,- EUR geschätzt. Der Unfallverursacher flüchtete ohne sich um den Schaden zu kümmern, Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer oder seinem Fahrrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

