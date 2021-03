Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte-Uelde - Auto übersehen

Anröchte (ots)

Am Mittwoch, gegen 06:15 Uhr, ist es auf der B 55 zu einem Unfall gekommen. Eine 42-jährige Frau fuhr mit ihrem Peugeot auf der Effelner Straße in Richtung Effeln. An der Kreuzung mit der B 55 hielt die Rüthenerin an. Beim Anfahren übersah sie einen 40-jährigen Geseker, der mit seinem BMW in Richtung Belecke unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 10000 Euro geschätzt. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell