Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Unfall

Wickede (ots)

Am Mittwoch, gegen 07:35 Uhr, ist es zu einem Unfall gekommen. Eine 84-jährige Frau fuhr mit ihrem Opel auf der Eichenstraße in Richtung Fichtenstraße. In Höhe der Einmündung Haselweg kam sie, vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls, nach links von der Straße ab. Das Fahrzeug kam in einer Hecke zum Stillstand. Die Seniorin wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1100 Euro geschätzt. (wo)

