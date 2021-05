Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 17-jähriger Jugendlicher an der Wasserkuppe vermisst

Fulda (ots)

Seit heute Nachmittag wird der aus dem Raum Kitzingen stammende Evgeny Smorodinski an der Wasserkuppe vermisst. Der Jugendliche ist vom Radom zu Fuß in den Wald in Richtung Abtsroda gelaufen. Möglicherweise ist er nicht in der Lage sich zu orientieren. Personenbeschreibung: 17 Jahre alt, 1,70 m groß, schmächtige Gestalt,braune Haare bekleidet mit schwarzer Daunenjacke, schwarz-graue Wanderhose, graue Wanderschuhe mit orangefarbenen Schnürsenkeln.

Hinweise zum Aufenthalt des vermissten Jugendlichen bitte an die Polizeistation Hilders (Tel.:06681 - 96120) oder das Polizeipräsidium Osthessen (0661-1050)

Hubertus Kümpel, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell