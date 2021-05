Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Breitenbach am Herzberg (ots)

Am 21.05.2021 gegen 18:10 Uhr, befuhr eine 55 jährige Frau aus Fulda in Breitenbach die Schulstraße in Richtung Hauptstraße. Dabei nahm sie einem 18 jährigen Mann aus Bebra im Bereich der Kreuzung Kupferstraße / Schulstraße die Vorfahrt, so dass beide Pkw zusammenstießen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 5000,- EUR.

