Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw prallt gegen Baum - zwei Schwerverletzte

Mücke (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 17:45 Uhr, ereignete sich auf der L 3325 Mücke, zwischen Nieder-Ohmen und Bernsfeld, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwerverletzt wurden und etwa 6.800 Euro Sachschaden entstand.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 19-jährige Pkw-Fahrer aus Grünberg die Landstraße und kam dabei vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr durch die unbefestigte Bankette und konnte den Pkw wieder auf die Fahrbahn zurücksteuern. Im weiteren Verlauf verlor der Pkw-Fahrer dann die Kontrolle über seinen Pkw, kam erneut nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrerseite des Pkw gegen einen dortigen Baum. Der 19-Jährige Fahrer wurde dabei schwerverletzt und mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Gießen verbracht. Der ebenfalls schwerverletzte, 18-jährige Beifahrer aus Mücke wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Lich verbracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6800 Euro.

