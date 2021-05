Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw muss ausweichen - Traktor flüchtet

Neuhof (ots)

Am Freitagmittag, gegen 13:20 Uhr, ereignete sich zwischen Hattenhof und Neuhof eine Verkehrsunfallflucht. Der 19-jähriger Fahrer eines roten Suzuki Swift befuhr die K 72 von Hattenhof in Richtung Neuhof. Auf halber Strecke kam ihm in einer scharfen Rechtskurve ein grüner Traktor, teilweise auf seiner Fahrspur entgegen. Der PKW Fahrer konnte durch Ausweichen nach rechts einen Zusammenstoß mit dem Traktor vermeiden, streifte aber die rechtsseitige Leitplanke. Der Traktorfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro; die Leitplanke blieb unbeschädigt. Hinweise zu dem grünen Traktor bitte an die Polizei in Neuhof unter der Telefonnummer 06655/96880.

