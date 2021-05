Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 20 Kaninchen ausgesetzt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

20 Kaninchen ausgesetzt

Bad Hersfeld - Am Mittwochabend (19.05.), gegen 20:45 Uhr, fand ein aufmerksamer Passant auf dem Radweg in der Nähe des Tierheims, in der Straße "Am Ententeich", eine Transportbox mit 20 Kaninchen - in gesundheitlich schlechtem Zustand - auf. Der Mann ergriff die Initiative und meldete sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld, welche Kontakt zu verschiedenen Tierhilfsorganisationen aufnahm. Die Tiernothilfe Rotenburg a.d. Fulda übernahm die Tiere noch am selben Abend und versorgte sie. Nach vorliegenden Erkenntnissen geht es den Tieren mittlerweile besser.

Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzt eingeleitet.

In diesem Zusammenhang bedankt sich die Polizei bei dem beherzten Finder, der sich zunächst um die Kaninchen kümmerte sowie bei der Tiernothilfe und dem Tierheim für ihren Einsatz zum Wohle der Tiere.

Zeuginnen und Zeugen, die am Tattag an dem Fundort der Tiere Auffälligkeiten beobachten konnten oder Hinweise zu der Transportbox oder dem Eigentümer geben können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

