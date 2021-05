Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Baustelle - Diebstahl von Katalysator - Diebstahl von Fahrrad

Fulda (ots)

Diebstahl von Baustelle

Fulda - Mehrere Absperrgitter und 30 Liter Diesel im Gesamtwert von rund 10.000 Euro entwendeten unbekannte Langfinger zwischen Mitte April und Mitte Mai von einer Wanderbaustelle zwischen Fulda und Neuhof.

In der Zeit von Donnerstag (15.04.) bis Montag (19.04.) eigneten sich die Täter erstmals unbefugt einen Teil des Diebesguts von einem Baustellenabschnitt in Petersberg-Marbach an und flüchteten unerkannt. Von Montag (26.04.) auf Dienstag (27.04.) waren die Diebe dann erneut aktiv und stahlen von selbiger Baustelle der Firma aus Frammersbach im Bereich Künzell-Wissels. Ein drittes Mal schlugen die Täter zwischen Montag (10.05.) und Mittwoch (12.05.) an der gleichen Örtlichkeit zu. Auch der Baustellenabschnitt im Bereich Stöckels blieb nicht verschont. Von Dienstag (27.04.) bis Mittwoch (12.05.) entwendeten die Unbekannten erneut Absperrgitter.

Zeugen, die etwas gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Katalysator

Fulda - Ein auf einem Privatgrundstück in der Breslauer Straße abgestellter, silberner Mitsubishi Space Wagon wurde am Donnerstag (20.05.) Ziel unbekannter Täter. Unbemerkt demontierten und stahlen die Langfinger den Katalysator im Wert von etwa 300 Euro und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Fahrrad

Fulda - Unbekannte entwendeten in der Zeit von Dienstagabend (18.05.) bis Donnerstagnachmittag (20.05.) ein Fahrrad sowie mehrere Werkzeuge aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bosestraße. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein E-Bike der Marke "CUBE", zwei Gewindeschneider und eine Bohrmaschine der Marke "Meister" sowie einen Bohrersatz im Gesamtwert von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell