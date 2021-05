Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Café - Fahrzeug beschädigt und Eigentümer verletzt - Geparktes Fahrzeug beschädigt - Parkendes Fahrzeug beschädigt - Geparkter LKW beschädigt - Fahrschüler baut Unfall

Fulda (ots)

Einbruch in Café

Lauterbach - Ein Café in der Straße "Am Wörth" wurde in der Nacht zu Mittwoch (19.05.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten und entwendeten dort mehrere hundert Euro, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrzeug beschädigt und Eigentümer verletzt

Homberg (Ohm) - Ein unbekannter Mann trat am Freitag (07.05.), gegen 20:30 Uhr, mehrmals gegen einen in der Straße "Am Schönberg" abgestellten Pkw. Als der Eigentümer des Autos den Vorfall bemerkte, stellte er den Unbekannten zur Rede. Daraufhin stieß dieser den Fahrzeughalter zu Boden und verletzte ihn leicht. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Feldatal-Kestrich - Am Mittwoch (19.05.), gegen 9 Uhr, parkte eine Autofahrerin aus Gemünden (Felda) ihren braunen Mercedes Benz auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes "Im Borngarten". Als sie gegen 9:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie eine Beschädigung am hinteren rechten Kotflügel. Vermutlich touchierte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken und verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 100 EUR zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Parkendes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld - Am Dienstag (18.05.) gegen 14 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Lauterbach mit seinem schwarzen Mercedes die Bahnhofsstraße. Beim "Driften" in einer Kurve verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand abgestellten, schwarzen Golf. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 EUR.

Geparkter LKW beschädigt

Alsfeld - Am Mittwoch (19.05.), gegen 5:30 Uhr, streifte eine Volvo-Sattelzugmaschine auf dem Parkplatz der Raststätte Pfefferhöhe im Vorbeifahren den Außenspiegel eines abgeparkten Lkw. Anschließend versicherte der Unfallverursacher, die Polizei zu rufen, floh jedoch stattdessen von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 300 EUR. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Fahrschüler baut Unfall

Alsfeld - Am Dienstag (18.05.), gegen 15:30 Uhr, befuhr ein Fahrschüler zusammen mit seinem Fahrlehrer die Altenburger Straße. An der Kreuzung in Richtung Mainzer Tor kam es zu einer Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten grauen Passat, der die Grünberger Straße befuhr. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 7.000 Euro.

Polizeistation Alsfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell