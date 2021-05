Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

Motorradfahrer tödlich verunglückt

Am 19.05.2021, 19:05 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Mann aus Haunetal die L3171, von Oberweisenborn kommend, in Richtung Fürsteneck. Auf gerader Strecke verlor der Fahrer, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Motorrad. Er kam mit der Maschine nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Wasserdurchlass und wurde vom Motorrad geschleudert. Aufgrund der schweren Verletzungen verstarb der Fahrer im Krankhaus in Bad Hersfeld.

Gefertigt:

Polizeistation Hünfeld, POK Holland-Letz

