POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Streit zwischen Mann und Frau - Zeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht

Einbruch in Einfamilienhaus

Hohenroda - Ein Einfamilienhaus im Mannelsfelder Weg wurde am Mittwochmorgen (18.05.), in der Zeit von 8 Uhr bis 9:50 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in das Haus, das sie nach Wertgegenständen durchsuchten. Mit Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro flüchteten die Langfinger schließlich in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Streit zwischen Mann und Frau - Zeugen gesucht

Bebra - Am Dienstagabend (18.05.) kam es in der Gottlieb-Daimler-Straße zu einem Streit zwischen einer Frau und einem Mann. Die beiden Personen waren zusammen in einem schwarzen Audi A5 mit schwarzen Felgen unterwegs und parkten gegen 19:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums. Im Rahmen des Streits stieß der Mann seine 24-jährige Beifahrerin aus dem Auto. Dabei wurde die Frau leichtverletzt. Anschließend fuhr der Mann mit seinem Audi davon. Er kann wie folgt beschrieben werden: circa 30 Jahre alt, relativ groß, normale Statur, blonde Haare, helle Haut, sprach akzentfrei Deutsch. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug, Pressesprecher

Verkehrsunfallflucht

Bebra - Am Dienstagnachmittag (18.05.) befuhr der Fahrer eines Ford-Focus aus Ludwigsau, gegen 14:30 Uhr, den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bebritstraße. Vermutlich aufgrund eines entgegenkommenden Pkw, fuhr der Ludwigsauer etwas nach rechts und touchierte einen dort geparkten VW-Golf. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.200 Euro. Zeugen notierten das Kennzeichen des Unfallverursachers und informierten die Polizei, die den Fahrzeugführer schließlich ermittelte.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

