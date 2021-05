Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Firmengelände - Katalysator gestohlen - Werkzeug von Lkw gestohlen - Einbruch in Bürogebäude

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Firmengelände - Katalysator gestohlen

Bad Hersfeld - Unbekannte stahlen in der Nacht auf Montag (17.05.) einen Katalysator von einem Firmengelände in der Konrad-Zuse-Straße. Die Täter überwanden einen Zaun und demontierten die Abgasanlage von einem Mercedes Sprinter. Es entstand ein Gesamtschaden von 1.500 Euro.

Werkzeug von Lkw gestohlen

Heringen (Werra) - Zwischen Samstagmorgen (15.05.) und Montagmorgen (17.05.) stahlen Unbekannte in der Industriestraße verschiedene Werkzeuge von einem Firmengelände. Die Täter öffneten dazu die Plane eines Lkws und brachen die Aufbewahrungskisten für Werkzeuge auf. Was genau entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von 50 Euro.

Schaukeln gestohlen

Bebra/Weiterrode - Zwischen Mittwoch (12.05.) und Donnerstag (13.05.) stahlen Unbekannte von dem Spielplatz eines Feuerwehrgebäudes in der Freiherr-vom-Stein-Straße drei Nestschaukeln. Die Täter demontierten die Schaukeln im Wert von circa 1.500 Euro und flüchteten unerkannt.

Einbruch in Bürogebäude

Bad Hersfeld - In der Nacht auf Montag (17.05.) brachen Unbekannte in ein Bürogebäude in der Straße "Am Markt" ein. Die Täter stiegen vermutlich durch ein Fenster im Erdgeschoss ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen Bargeld in unbekannter Höhe.

