Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 27.03.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Sachbeschädigung durch Graffiti ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++

Rhauderfehn - Sachbeschädigung durch Graffiti

Rhauderfehn - In der Zeit von Donnerstag, 18:00 Uhr, bis Freitag, 07:00 Uhr, wurden in der Moorhuser Straße im Innenhof der Grundschule Rhaudermoor mehrere Wände durch unbekannte Täterschaft vermutlich mit einer Sprayfarbe beschmiert. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Holtland / Emden - Fahren unter Drogeneinfluss

Holtland - Am Freitag wurde gegen 21:45 Uhr ein 37-jähriger Pkw-Führer auf der Leeraner Straße kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Emden - Fahren unter Drogeneinfluss

Emden - Am Samstag wurde gegen 01:25 Uhr ein 30-jähriger Pkw-Führer in der Petkumer Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Nortmoor - Fahren unter Alkoholeinfluss

Nortmoor - Am Freitag wurde gegen 20:10 Uhr gemeldet, dass ein grau-silberner Pkw Ford S-Max in Schlangenlinien die Autobahn A28 in Fahrtrichtung Oldenburg befahren und andere Verkehrsteilnehmer durch zu dichtes Auffahren nötigen würde. Das Fahrzeug wurde in Höhe der Anschlussstelle Zwischenahner Meer angehalten. Bei der Kontrolle des 35-jährigen Fahrzeugführers wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,04 Promille festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Emden - Fahren unter Alkoholeinfluss

Emden - Am Samstag wurde gegen 03:45 Uhr in der Petkumer Straße ein 21-jähriger Pkw-Führer kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

