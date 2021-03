Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur der Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und den Polizeiinspektionen Leer/Emden und Aurich/Wittmund für den 25.03.2021

PI Leer/Emden (ots)

Das Diebesgut wurde bei einer Durchsuchung in einer Unterkunft in Hinte aufgefunden, nicht wie irrtümlich angegeben in der Cirksenastraße in Emden. Wir bitten diese Änderung zu berücksichtigen.

