Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten - Verkehrsunfall

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rotenburg-Braach- Am Montag (17.05.) befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Alheim mit seinem Audi, gegen 19:20 Uhr, die Landstraße 3208 aus Richtung Alh.-Baumbach kommend in Richtung Rotenburg-Braach. Einige Meter nach Ortsausgang von Alh.- Baumbach kam der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und rutschte einen Abhang hinunter. Auf dem angrenzenden Feld überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Der 19-Jährige wurde leichtverletzt. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt circa 900 Euro.

Verkehrsunfall

Bebra- Am Montagvormittag (17.05.) befuhr ein Pkw-Fahrer aus Morschen mit seinem VW-Kombi sowie ein weiter Pkw-Fahrer aus Ludwigsau mit seinem Audi-Kombi, gegen 10:50 Uhr, die Bundesstraße 27 aus Richtung Cornberg kommend in Richtung Bebra. In Höhe eines Parkplatzes wollte der Morschner nach links abbiegen und verlangsamte seine Fahrt. Der Mann aus Ludwigsau erkannte dies und fuhr ebenfalls mit verminderter Geschwindigkeit auf der rechten Spur weiter. Plötzlich zog der Kombi-Fahrer auf die rechte Fahrspur und wollte dort in den Wald abbiegen. Der herannahende Ludwigsauer konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Pkw aus Ludwigsau nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen Leitpfosten beschädigte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 12.750 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

