POL-OH: Warnmeldung vor falschen Polizeibeamten und Enkeltrickbetrügern - 88-Jähriger wird Opfer

Vogelsbergkreis - Derzeit kommt es im Vogelsbergkreis vermehrt zu betrügerischen Anrufen durch falsche Polizeibeamte und Enkeltrickbetrüger. Am Montag (17.05.) gab es mehrere Versuche durch diese Betrugsmaschen an Wertgegenstände, Schmuck und Bargeld zu gelangen.

Dabei wurde ein 88-Jähriger Opfer. Der Mann aus Lauterbach wurde telefonisch von den unbekannten Tätern kontaktiert. Einer gab sich als sein Enkel aus, der sich aktuell aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls in einer Notlage befände und Bargeld benötige.

Der Mann übergab nach Aufforderung Bargeld in Höhe mehrerer tausend Euro an einen Abholer, der wie folgt beschrieben werden kann: circa 30 Jahre alt, sportliche und schlanke Figur, schwarzes, schütteres, kurzes Haar, ordentliche und gepflegte Erscheinung. Zum Tatzeitpunkt trug er eine blaue Jeans, ein blaues Oberteil, Schuhe mit weißer Sohle und eine Umhängetasche.

Ihre Polizei rät dringend:

- Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten, vor allem am Telefon! - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Verständigen Sie ihre Angehörigen und nutzen Sie hierbei die Ihnen bekannten Rufnummern! - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Polizei unter dem Notruf 110 an!

Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de.

Hauswand mit Farbe beschmiert

Freiensteinau - Unbekannte Täter besprühten zwischen Donnerstag (06.05.) und Donnerstag (13.05.) die Hauswand eines Einfamilienhauses in der Nieder-Mooser-Straße in Ober-Moos mit schwarzer Farbe. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

