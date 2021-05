Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw kommt von der Fahrbahn ab - Fahrer verletzt!

Eichenzell (ots)

Am Montag (17.05.), gegen 18:35 Uhr, kam es auf der Autobahn A 66 in Höhe Eichenzell zu einem Verkehrsunfall bei welchem eine Person verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 18-jähriger Mann aus Kaltennordheim mit seinem BMW die A 66 aus Richtung Frankfurt in Richtung Eichenzell. Vermutlich kam er auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, prallte gegen die sich in der Mitte befindliche Betonleitwand und kam in entgegengesetzter Richtung auf der Fahrbahn zum stehen. Durch den Unfall wurde der Fahrer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn in Richtung Norden musste für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig vollgesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Neben zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Petersberg waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation Petersberg unter Telefon 0661/96956-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell