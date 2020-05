Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch an der Oberheydener Straße

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit vom 25. Mai um 22.30 Uhr bis 26. Mai um 12.30 Uhr ist es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Oberheydener Straße gekommen. Die Täter hebelten die Tür zu einer der Wohnungen auf und durchsuchten die Räume. Ob die Einbrecher Beute machten, steht noch nicht fest.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02161-290 zu melden. (km)

