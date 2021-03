Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Ziegelhausen: Baby-Eichhörnchen festgenommen

Heidelberg (ots)

Am Sonntag gegen 14:30 Uhr vertraute sich ein Baby-Eichhörnchen Spaziergängern im Köpfleweg an und teilte mit, dass es sich im Wald verlaufen habe und seine Eltern nicht mehr finde. Das junge Tier kletterte an den Passanten hoch und suchte in deren Händen Schutz. Den alarmierten Polizeibeamten gelang es, den Ausreißer widerstandslos festzunehmen und der Tierrettung zu überstellen. Bis die junge Eichhörnchen-Dame auf eigenen Beinen durch die Natur springen kann, wird sie bei der Eichhörnchennothilfe Mannheim aufgepeppelt und zeitnah wieder aus dem vorübergehenden Gewahrsam in den Wald entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell