Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Erneuter Fahrzeugbrand in Konz

KonzKonz (ots)

In der Nacht von Samstag, dem 21. November zu Sonntag, dem 22. November, gegen 00:30 Uhr, brannte ein PKW in der Konzer Talstraße.

Bisher unbekannte Täter setzten einen in der Einfahrt eines Wohnhauses abgestellten grauen Toyota Aygo in Brand. Das Feuer griff auf einen daneben abgestellten Ford Kombi über. Auch am Gebäude entstanden Schäden auf Grund der Hitzentwicklung. Insgesamt wird der Schaden auf ca. 20.000EUR geschätzt.

Nach den bisherigen Ermittlungen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Ob ein Zusammenhang zu den PKW-Bränden in der vergangenen Woche in Konz besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter 0651-9779-2290 zu melden.

