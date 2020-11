Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unbekannte hebeln Geldautomaten auf

BirkenfeldBirkenfeld (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen 05:20 Uhr, bemerkten Mitarbeiter eine eingeschlagene Scheibe und weitere Einbruchsspuren an einer Bäckerei in der Birkenfelder Maiwiese.

Die verständigten Polizeibeamt*innen stellten fest, dass unbekannte Täter in die Bäckerei eingedrungen sind und durch die Räumlichkeiten Zugang zum angrenzenden Supermarkt erlangten. Dort hebelten sie einen Geldausgabeautomaten auf.

Ob die Täter beabsichtigten, den Automaten durch eine Sprengung zu öffnen und ob sie an das darin befindliche Bargeld gelangten wird derzeit untersucht. Den ersten Ermittlungen zu Folge hat sich die Tat vermutlich gegen 3 Uhr ereignet.

Zeugen werden gebeten, sich unter 06781-5610 bei der Kriminalpolizei Idar-Oberstein oder unter 06782/9110 bei der Polizei Birkenfeld zu melden.

