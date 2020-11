Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unbekannte brechen in Wohnhaus ein

GusenburgGusenburg (ots)

Bisher Unbekannte sind am Donnerstag, 19. November, in ein Wohnhaus in der Hauptstraße eingebrochen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei brachen sie zwischen 7.15 Uhr und 21.45 Uhr eine Tür auf und durchsuchten Schränke und Schubladen in verschiedenen Räumen. Zum Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2290.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell