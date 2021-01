Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Leichtverletzter bei Vorfahrtsunfall

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Montagmorgen wurde bei einem Vorfahrtsunfall auf dem Zubringer zur Bundesstraße 48 eine Person leicht verletzt. Der Fahrer eines Streufahrzeuges befuhr die Straße Am Hofacker und missachtete beim Linksabbiegen auf die Kreisstraße 12 die Vorfahrt eines von rechts kommenden LKW, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Der 49-jährige LKW-Fahrer verletzte sich dabei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von geschätzt rund dreitausend Euro. |pirok

