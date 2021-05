Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Arztpraxis - Bau-Container aufgebrochen - Diebstahl von Bienenvölkern

Fulda (ots)

Einbruch in Arztpraxis

Fulda - Eine Arztpraxis war zwischen Freitagmittag (14.05.) und Montagmorgen (17.05.) Ziel unbekannter Täter. Diese hebelten ein Fenster an der Rückseite des Hauses auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen Bargeld in unbekannter Höhe und verursachten 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bau-Container aufgebrochen

Fulda - Unbekannte brachen zwischen Mittwochnachmittag (12.05.) und Montagmittag (17.05.) zwei Werkzeug-Container auf dem Firmengelände einer Baufirma in der Kettelerstraße auf. Die Täter hebelten die Vorhängeschlösser auf und stahlen geringwertige Werkzeuge. Es entstand 30 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Bienenvölkern

Fulda - Zwischen Dienstagmittag (11.05.) und Mittwochnachmittag (12.05.) stahlen Unbekannte im Domänenweg, auf dem umzäunten Gelände des Abwasserverbands Fulda, zwei Bienenvölker. Die Bienenvölker befanden sich in zwei braunen Bienenkästen aus Hartstyropor. Es entstand ein Schaden von 600 Euro. Wer Hinweise zum Verbleib der Bienenkästen geben kann, wird gebeten sich beim Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

