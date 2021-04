Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Haßloch (ots)

Am Samstagmorgen gegen 06:23 Uhr befuhren zwei Kleintransporter die L 532 aus Richtung Böhl-Iggelheim kommend in Richtung Haßloch. Ungefähr mittig zwischen den beiden Ortlagen wollte der vorausfahrende Transporter nach links auf einen Wirtschaftsweg abbiegen. Dies wurde vom folgenden Fahrzeug übersehen und es kam zu einem Auffahrunfall. Hierbei wurde der Fahrer des auffahrenden Transporters verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 6000 Euro. Da die Schilderungen der Beteiligten vor Ort widersprüchlich waren werden Zeugen des Verkehrsunfalls gebeten, sich zur Klärung des Sachverhaltes mit der Polizei in Haßloch in Verbindung zu setzen.

