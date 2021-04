Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim am Sand) - Versuchter Wohnungseinbruch

Weisenheim am Sand (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 15.04.2021, 07:45 Uhr, bis Freitag, 16.04.2021, 08:30 Uhr, versuchten ein oder mehrere, zurzeit unbekannte Täter die Terrassentür eines Hauses in der Friedhofstraße aufzuhebeln. Ob sie hierbei gestört wurden oder aus anderen Gründen erfolglos blieben, ist nicht bekannt, jedenfalls gelangten sie nicht ins Haus. Mögliche Zeugen, die den oder die Täter gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

