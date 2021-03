Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Lassen Sie Ihr Fahrrad nicht aus den Augen

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Die Sonne lockt, das Auto bleibt stehen und das Fahrrad wird wieder herausgeholt. Aber lassen Sie Ihr Fahrrad nicht aus den Augen, den Diebe haben es auf die derzeit begehrten Zweiräder abgesehen. Sollte es doch zu einem Diebstahl kommen, erhöhen Sie Ihre Chance, Ihr Fahrrad schnell wieder zu bekommen. Das geht einfach per App: Beim Fahrradpass haben Sie alle Daten über ihr Fahrrad sofort zur Hand und können diese schnell und einfach per Email an die Polizei und/oder Ihre Versicherung weiterleiten. In dem Pass können neben Ihrem Namen und Anschrift, auch Rahmen- und Codiernummer sowie ein Foto des Fahrrads eingetragen werden. Dies erleichtert die Suche nach dem Eigentümer, wenn das Fahrrad aufgefunden wird. Weitere Infos dazu und den Link zur App gibt es hier: https://url.nrw/4Ab

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell