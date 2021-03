Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in Schule scheitert

Hattingen (ots)

Unbekannte versuchten am vergangenen Wochenende (19.03 bis 22.03) in eine Schule an der Grünstraße einzubrechen. Die Täter versuchten das Fenster zum Sekretatiat gewaltsam durch Hebeln zu öffnen. Sie scheiterten und flüchteten unerkannt.

