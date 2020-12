Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zahlreiche Anzeigen nach Verkehrskontrollen in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen

Die Polizei hat am gestrigen Donnerstag, 17. Dezember 2020, im Rahmen der Streife mehrere Verkehrskontrollen im gesamten Stadtgebiet durchgeführt. Insgesamt fielen den Beamten vier Personen auf, die bei der Kontrolle keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen konnten sowie zwei Fahrer, die unter Drogeneinfluss standen. Gegen 9.15 Uhr hielten die Polizeibeamten einen 55-jährigen Gelsenkirchener im Ortsteil Schalke an. Dieser zeigte den Kontrolleuren eine syrische Fahrerlaubnis, mit der er in Deutschland nicht am Straßenverkehr teilnehmen darf. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet sowie das Führen von Fahrzeugen innerhalb Deutschlands bis zum Erwerb einer gültigen Fahrerlaubnis untersagt. Weiterhin stellten die Beamten gegen 22.15 Uhr im gleichen Ortsteil einen 34-jährigen Fahrer fest, welcher lediglich einen britischen Lernführerschein vorweisen konnte. Auch diesen Gelsenkirchener erwartet ein Strafverfahren. Weiterhin kam es in diesem Zeitraum zu vier weiteren Verkehrskontrollen, bei denen ebenfalls eine 37-jährige Opel-Fahrerin sowie ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis ein Fahrzeug führten. Zudem kontrollierten die Ordnungshüter einen 19-jährigen Dorstener sowie einen 32-jährigen Gelsenkirchener. Bei beiden Fahrern führten die Beamten einen freiwilligen Drogenvortest durch, welcher jeweils positiv verlief. Die Männer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

