Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200630-1: 91-jähriger Radfahrer schwer verletzt - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Montagmittag (29. Juni) missachtete eine Autofahrerin (72) die Vorfahrt eines Radfahrers. Die 72-jährige Bergheimerin fuhr um 12:00 Uhr mit ihrem Auto auf der Paulusstraße in Richtung Asperschlagstraße. An der Einmündung zum Perlgrasweg hätte sie einem 91-jährigen Radfahrer durch Rechts-vor-links-Regelung Vorfahrt gewähren müssen. Der 91-Jährige wollte vom Perlgrasweg links auf die Paulusstraße in Richtung Oberaußemer Straße abbiegen. Die 72-Jährige übersah den Radfahrer im Einmündungsbereich und es kam zum Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad. Der 91-Jährige stürzte durch die Kollision und wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die 72-Jährige erlitt einen leichten Schock. (akl)

