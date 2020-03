Polizeidirektion Neumünster

BAB A 210 / Felde / Kreis RD-ECK. Die Fahrerin (60) eines VW Golf wurde Dienstag (03.03.20, 16.20 Uhr) bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Die Frau konnte das total beschädigte Auto selbst verlassen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Kieler Klinik gebracht. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Anschlussstelle Achterwehr mit Fahrtrichtung Kiel. Zeugen gaben an, der Golf sei langsam nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, mit Verkehrszeichen kollidiert, habe sich überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Die Beamten der Autobahnpolizei Neumünster beschlagnahmten den Führerschein. Die Fahrerin war vermutlich während der Fahrt eingeschlafen. Die A 210 Richtung Kiel war für etwa 20 Minuten voll gesperrt, danach wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt. Um 17.45 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

