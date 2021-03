Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Hattingen (ots)

Ein 21-jähriger Düsseldorfer und seine beiden Beifahrer wurden am Montag bei einem Verkehrsunfall auf der Felderbachstraße leicht verletzt. Der 21-Jährige war mit seinem Pkw gemeinsam mit seinen Beifahrern ( 21/20) auf der Felderbachstraße in Richtung Hattingen unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug, woraufhin er von der Fahrbahn nach links abkam, sich überschlug und über das Dach auf die linke Fahrzeugseite rutschte. Alle drei Insassen wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht.

