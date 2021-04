Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Festnahme nach zwei Trickbetrügen

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, 16.04.2021, kam es in Bad Dürkheim zu zwei Trickbetrügen. Gegen 19:00 Uhr hatte eine zu diesem Zeitpunkt unbekannte Frau bei einem 84-jährigen Anwohner der Seebacher Straße unter Vorspiegelung, dass sie hilfsbedürftig sei und Medikamente kaufen müsse, Bargeld erbeutet. Gegen 19:30 Uhr versuchte offenbar dieselbe Frau in der Salinenstraße bei einem 82-Jährigen eine ähnliche Masche, konnte jedoch kurz nach der Tat durch einen Sohn des Geschädigten angetroffen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die 51-jährige Frau mit Wohnsitz in Ludwigshafen wurde zur PI Bad Dürkheim verbracht. Gegen sie wurden zwei Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an. Da nicht auszuschließen ist, dass die Frau auch bei weiteren Geschädigten versucht hat, Geld zu erbeuten, werden mögliche Geschädigte oder Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden. Die Frau trug bei den o. g. Taten einen schwarzen, knielangen Rock und einen leinenfarbigen Blazer, sie hat schulterlange, dunkle Haare.

