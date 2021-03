Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Tuningen (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mit falschen Kennzeichen unterwegs (28.03.2021)

Tuningen (ots)

Mit falschen Kennzeichen unterwegs gewesen sind zwei Männer am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr auf der Bundesstraße 523 zwischen Talheim und Schwenningen. Ein Brüderpaar im Alter von 32 und 37 Jahren fuhr mit einem Mercedes mit Anhänger in Richtung Schwenningen, wo sie in eine Polizeikontrolle gerieten. Die Beamten stellten fest, dass die mitgeführten Zulassungspapiere des Anhängers nicht übereinstimmten und auch das daran angebrachte Kennzeichen zu einem Auto gehört. Die Polizei ermittelt gegen beide Männer wegen des Verdachts der Urkundenfälschung. Den Anhänger mussten sie an der Kontrollstelle abstellen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell