Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbrecher stehlen Auto

Polizei sucht Zeugen (28.03.2021)

Triberg (ots)

Einen Diebstahl begangen haben unbekannte Personen am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr in der Bahnhofstraße. Unbekannte schlugen eine Fensterscheibe einer Autowerkstatt ein und durchwühlten alle Räume, wo ihnen ein dreistelliger Geldbetrag in die Hände fiel. Danach nahmen die Unbekannten die Autoschlüssel eines Renault Megane an sich und fuhren mit dem Auto davon. Den Wagen ließen sie später unfallbeschädigt auf der Straße "Amtshausweg" zurück. Die Polizei bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter machen können, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

