Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Randen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrerin stürzt und verletzt sich (28.03.2021)

Blumberg (ots)

Leicht verletzt hat sich eine Motorradfahrerin am Sonntag gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 314 zwischen Epfenhofen und Randen. Eine 22-Jährige fuhr mit einer Honda bergwärts und kam wegen eines Fahrfehlers alleinbeteiligt von der Straße ab. Die junge Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. An ihrer Honda CBR 500 entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Fremdschaden entstand nicht.

