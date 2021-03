Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Alkohol am Steuer führt zu Unfällen (28.03.2021)

Blumberg (ots)

Gleich zwei Unfälle verursacht hat ein betrunkener Autofahrer am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr in Blumberg. Ein 23-Jähriger parkte rückwärts aus, wobei er einen hohen Bordstein überfuhr und gegen eine Böschung prallte. Dabei beschädigte er einen Reifen seines Toyota, fuhr aber weiter. Auf der Landesstraße 171 kam er zwischen Mundelfingen und Achdorf wenig später wegen des kaputten Reifens von der Straße ab und landete mit dem Auto auf einer Wiese, wobei er den Wagen im Frontbereich leicht beschädigte. Das Auto stellte er anschließend auf einem Parkplatz in Achdorf ab und begab sich nach Hause. Die Polizei konnte ihn dort kurz darauf antreffen, wobei sie bei dem jungen Mann deutlichen Atemalkohol bemerkten. Ein Alkoholtest ergab über 1,7 Promille. Der Betrunkene musste eine Blutprobe und danach seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell