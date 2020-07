Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: WARNMELDUNG: Aktuelle mehrere Anrufe "Enkeltrick" in Kamp-Bornhofen

Aktuell rufen Betrüger bei Senioren in Kamp-Bornhofen an und versuchen mit dem sogenannten "Enkeltrick" an das Geld ihrer potenziellen Opfer zu kommen.

Mehrer dieser potenziellen Opfer haben sich heute, 08.07.2020, ab 14.30 Uhr bei der Polizei gemeldet.

Bisher blieb es - zumindest nach derzeitigem Kenntnisstand - jeweils beim Versuch. Die Angerufenen rochen den Braten rechtzeitig.

Die Polizei bittet den infrage kommenden Personenkreis um erhöhte Vorsicht. Insbesondere die Angehörigen der Senioren, aber auch die Mitarbeiter von Geldinstituten, werden um besondere Sensibilität gebeten.

Beachten Sie bitte folgende Tipps der Polizei:

- Sollte sich bei Ihnen eine Person mit dieser oder einer ähnlichen Vorgehensweise melden, seien Sie misstrauisch und unterrichten Sie bitte im Verdachtsfall sofort die Polizei (Notruf 110). Diese steht Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung.

- Übergeben Sie keiner Ihnen unbekannten Person Geld.

- Sprechen Sie unmittelbar mit Ihren nächsten Verwandten/ Bekannten über den Vorfall.

Im Übrigen müssen diese Anrufe nicht auf diesen Bereich beschränkt bleiben. Die Erfahrung zeigt, dass die Täter sehr schnell ihren Aktionsradius ausweiten, wenn ihre Versuche in einem bestimmten Gebiet ins Leere laufen.

