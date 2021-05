Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gegen geparktes Auto gestoßen und geflüchtet - Gegen geparktes Auto gefahren und geflüchtet

Vogelsbergkreis (ots)

Gegen geparktes Auto gestoßen und geflüchtet

Lauterbach - Am Samstag (15.05.) parkte eine Fahrerin ihren Kia, gegen 11:45 Uhr, auf einem Parkplatz eines Drogeriemarktes "An der Gall". Als die Dame gegen 12 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie an Kotflügel und Stoßstange streifenartige Beschädigungen mit Lackabsplitterung. Der Sachschaden beträgt 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von dem Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter polizei.hessen.de.

Gegen geparktes Auto gefahren und geflüchtet

Schotten-Wingershausen - Am Freitag (14.05.) parkte eine Verkehrsteilnehmerin ihr Auto am Straßenrand in der Rangstraße. Gegen 17 Uhr fuhr ein vorbeifahrender Lkw-Fahrer den Pkw-Außenspiegel auf der Fahrerseite ab und entfernte sich von dem Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter polizei.hessen.de.

Polizeistation Lauterbach

